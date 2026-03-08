«Лилль» сыграл вничью с «Лорьяном» (1:1) в матче 25-го тура французской Лиги 1.

«Лилль» — «Лорьян»
«Лилль» — «Лорьян» globallookpress.com

У хозяев единственный гол забил Матиас Фернандес на 65-й минуте.

На 90+3-й минуте «Лорьян» сумел сравнять счет благодаря точному удару Артура Эбонга.

Результат матча

ЛилльЛилльЛилль1:1ЛорьянЛорьянЛорьян
1:0 Матиас Фернандес 65' 1:1 Артур Авом 90+3'
Лилль:  Берке Озер,  Тьяго Сантос (Тома Мёнье 73'),  Айсса Манди,  Натан Нгой,  Ромен Перро,  Набиль Бенталеб,  Айюб Буадди (Ngal'ayel Mukau 74'),  Бенжамен Андре,  Хакон-Арнар Харальдссон (Сориба Диауне 88'),  Матиас Фернандес (Ноа Эджума 87'),  Гаэтан Перрен (Фелиш Коррея 73')
Лорьян:  Ивон-Ландри Мвого,  Арсен Куасси (Дарлин Йонгва 74'),  Ноа Кадиу,  Панос Кацерис (Самбу Сумано 74'),  Абдулайе Фай,  Монтассар Тальби,  Карим Дерман,  Жан-Виктор Макенго (Бамба Дьенг 66'),  Артур Авом,  Бамо Мейте,  Тосин Айегун (Тео Ле Бри 66')
Жёлтые карточки:  Гаэтан Перрен 22',  Берке Озер 33',  Айсса Манди 33',  Набиль Бенталеб 90+1'  —  Бамо Мейте 55'

После этого матча «Лилль» занимает 6-е место в таблице Лиги 1 с 41-м очком в активе.  «Лорьян» — на 10-й позиции (34).