«Лилль» сыграл вничью с «Лорьяном» (1:1) в матче 25-го тура французской Лиги 1.
У хозяев единственный гол забил Матиас Фернандес на 65-й минуте.
На 90+3-й минуте «Лорьян» сумел сравнять счет благодаря точному удару Артура Эбонга.
Результат матча
ЛилльЛилль1:1ЛорьянЛорьян
1:0 Матиас Фернандес 65' 1:1 Артур Авом 90+3'
Лилль: Берке Озер, Тьяго Сантос (Тома Мёнье 73'), Айсса Манди, Натан Нгой, Ромен Перро, Набиль Бенталеб, Айюб Буадди (Ngal'ayel Mukau 74'), Бенжамен Андре, Хакон-Арнар Харальдссон (Сориба Диауне 88'), Матиас Фернандес (Ноа Эджума 87'), Гаэтан Перрен (Фелиш Коррея 73')
Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Арсен Куасси (Дарлин Йонгва 74'), Ноа Кадиу, Панос Кацерис (Самбу Сумано 74'), Абдулайе Фай, Монтассар Тальби, Карим Дерман, Жан-Виктор Макенго (Бамба Дьенг 66'), Артур Авом, Бамо Мейте, Тосин Айегун (Тео Ле Бри 66')
Жёлтые карточки: Гаэтан Перрен 22', Берке Озер 33', Айсса Манди 33', Набиль Бенталеб 90+1' — Бамо Мейте 55'
После этого матча «Лилль» занимает 6-е место в таблице Лиги 1 с 41-м очком в активе. «Лорьян» — на 10-й позиции (34).