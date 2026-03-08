«Лилль» примет «Лорьян» в матче 25-го тура Лиги 1. Поединок состоится 8 марта в 19:15 мск на стадионе «Пьер Моруа».

«Лилль» набрал хорошую форму. Клуб победил в последних трех матча. В Лиге 1 «доги» выиграли у «Нанта» (1:0) и «Анже» (1:0). В Лиге Европы клуб победил «Црвену Звезду» и прошел в 1/8 финала плей-офф. В таблице чемпионата Франции хозяева занимают 6-е место с 40 очками на счету.

«Лорьян» особых успехов не имел. В последних матчах турнира клуб сыграл вничью с «Ниццей» (3:3) и «Осером» (2:2). После этого гости проиграли «Ницце» в четвертьфинале Кубка Франции. Что касается турнирного положения, то «Лорьян» имеет 33 очка, с которыми занимает 10-ю строчку.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.02.

Коэффициенты букмекеров: 1.53 на победу «Лилля», 4.35 на ничью, 6.54 на «Лорьян».

Прогноз на матч от ИИ: «Лорьян» победит 2:1, хотя он проиграл «Лиллю» в двух матчах подряд.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лилль» — «Лорьян» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Матч можно просто смотреть, а можно — болеть с удвоенной энергией. Выберите надёжную контору из нашего рейтинга букмекеров и поставьте хоть на символическую сумму — ощущения совершенно другие.

Главное — относитесь к ставкам как к развлечению, а не как к источнику заработка.