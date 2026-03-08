В матче 1/8 финала Кубка Англии «Лидс» в родных стенах разгромил «Норвич» со счетом 3:0.
Победу команде АПЛ принесли точные удары Шона Лонгстаффа, Габриэля Гудмундссона и Йоэля Пиру.
Результат матча
ЛидсЛидс3:0Норвич СитиНоридж
1:0 Шон Лонгстафф 32' 2:0 Габриэль Гудмундссон 43' 3:0 Жоэль Пироэ 85'
Лидс: Лукас Перри, Себастиан Борнау (Джеймс Джастин 45'), Яка Бийол, Этан Ампаду, Габриэль Гудмундссон (Сэм Байрэм 87'), Шон Лонгстафф (Паскаль Стрёйк 70'), Даниэль Джеймс (Антон Стах 70'), Жоэль Пироэ, Вильфред Ньонто, Лукас Нмеча, Ао Танака (Джейден Богл 70')
Норвич Сити: Дэниэл Гримшоу (Владан Ковачевич 45'), Али Ахмед (Аманква Форсон 82'), Бен Крисен, Хосе Кордоба, Руэри Макконвилл, Келлен Фишер, Эдмонд-Пэрис Магома (Анис Бен Слимане 63'), Лиам Гиббс (Джек Стейси 62'), Кенни Маклин, Сэм Филд, Матиас Квистгорден (Errol Mundle-Smith 63')
Жёлтые карточки: Шон Лонгстафф 39', Ао Танака 59' — Али Ахмед 25', Хосе Кордоба 41'
Таким образом, «Лидс» стал четвертьфиналистом Кубка Англии. Его следующий соперник определится позже.