В матче 1/8 финала Кубка Англии «Лидс» в родных стенах разгромил «Норвич» со счетом 3:0.

Победу команде АПЛ принесли точные удары Шона Лонгстаффа, Габриэля Гудмундссона и Йоэля Пиру.

Результат матча

Лидс Лидс 3:0 Норвич Сити Норидж

1:0 Шон Лонгстафф 32' 2:0 Габриэль Гудмундссон 43' 3:0 Жоэль Пироэ 85'

Лидс: Лукас Перри, Себастиан Борнау ( Джеймс Джастин 45' ), Яка Бийол, Этан Ампаду, Габриэль Гудмундссон ( Сэм Байрэм 87' ), Шон Лонгстафф ( Паскаль Стрёйк 70' ), Даниэль Джеймс ( Антон Стах 70' ), Жоэль Пироэ, Вильфред Ньонто, Лукас Нмеча, Ао Танака ( Джейден Богл 70' )

Норвич Сити: Дэниэл Гримшоу ( Владан Ковачевич 45' ), Али Ахмед ( Аманква Форсон 82' ), Бен Крисен, Хосе Кордоба, Руэри Макконвилл, Келлен Фишер, Эдмонд-Пэрис Магома ( Анис Бен Слимане 63' ), Лиам Гиббс ( Джек Стейси 62' ), Кенни Маклин, Сэм Филд, Матиас Квистгорден ( Errol Mundle-Smith 63' )

Жёлтые карточки: Шон Лонгстафф 39', Ао Танака 59' — Али Ахмед 25', Хосе Кордоба 41'