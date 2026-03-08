Приоритетной трансферной целью «Манчестер Юнайтед» на лето станет покупка вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии, информирует издание MatchDay Central.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

Боссы манкунианцев считают, что связка Кварацхелия — Бруну Фернандеш позволит им включиться в борьбу за победу в Премьер‑лиге.

Кварацхелия играет за «ПСЖ» с января 2025 года, перебравшись из «Наполи» за 80 млн евро. Его контракт действует до 2029 года.

В нынешнем сезоне грузинский полузащитник сыграл 34 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 6 ассистов.