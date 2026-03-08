ЦСКА и московское «Динамо» опубликовали стартовые составы на матч 20-го тура РПЛ.

Матвей Кисляк — полузащитник ЦСКА globallookpress.com

ЦСКА: Акинфеев, Рейс, Круговой, Жоао Виктор, Мойзес, Баринов, Обляков, Глебов, Гаич, Кисляк, Лусиано.

«Динамо»: Расулов, Маричаль, Касерес, Скопинцев, Рубенс, Осипенко, Бителло, Фомин, Гомес, Нгамалё, Тюкавин.

Матч между этими командами состоится сегодня, 8-го марта в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 19-и туров в российской Премьер-лиге ЦСКА занимает 4-е место в таблице с 36-ю очками в активе. Московское «Динамо» — на 8-й строчке с 24 баллами.