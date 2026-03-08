В матче 25-го тура французской Лиги 1 «Брест» в родных стенах переиграл «Гавр» со счетом 2:0.
На 45-й минуте счет в игре открыл Ромен Дель Кастильо, а на 71-й минуте Людовик Ажорк установил окончательный результат на табло.
Результат матча
БрестФранция. Лига 12:0ГаврГавр
1:0 Ромен дель Кастильо 45+2' 2:0 Людовик Ажорк 71'
Брест: Грегуар Кудер, Кенни Лала, Брендан Шардонне, Мишель Диас, Брэдли Локо (Люк Зогбе 90'), Жорис Шотар, Уго Маньетти, Камори Думбия (Лука Тусар 79'), Эрик Эбимбе (Реми Лабо Ласкари 70'), Ромен дель Кастильо (Амиду Макалу 90'), Людовик Ажорк (Пате Мбуп 90')
Гавр: Мори Дио, Янис Зуаи (Алли Саматта 64'), Готье Льорис, Аюму Сэко, Аруна Санганте (Ясин Кехта 81'), Софьян Буфаль (Реда Хадра 80'), Рассул Ндиайе, Люка Гурна-Дуат, Симон Эбоног, Исса Сумаре, Kenny Quetant (Штефан Загаду 64')
Жёлтые карточки: Камори Думбия 38', Людовик Ажорк 73', Брендан Шардонне 78' — Янис Зуаи 21'
«Брест» с 36 баллами поднялся на девятое место в турнирной таблице, «Гавр» (26) — 14-й.
В параллельной игре «Ницца» на своем поле проиграла «Ренну» с результатом 0:4.
Точными ударами в этом матче отличились Эстебан Леполь, Себастьян Шиманский, Людовик Бла и Нордан Мукиеле.
«Ренн» набрал 43 очка и идет пятым в турнирной таблице, «Ницца» с 24 баллами занимает 15-е место.