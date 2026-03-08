В матче 25-го тура французской Лиги 1 «Брест» в родных стенах переиграл «Гавр» со счетом 2:0.

На 45-й минуте счет в игре открыл Ромен Дель Кастильо, а на 71-й минуте Людовик Ажорк установил окончательный результат на табло.

Результат матча

Брест Франция. Лига 1 2:0 Гавр Гавр

1:0 Ромен дель Кастильо 45+2' 2:0 Людовик Ажорк 71'

Брест: Грегуар Кудер, Кенни Лала, Брендан Шардонне, Мишель Диас, Брэдли Локо ( Люк Зогбе 90' ), Жорис Шотар, Уго Маньетти, Камори Думбия ( Лука Тусар 79' ), Эрик Эбимбе ( Реми Лабо Ласкари 70' ), Ромен дель Кастильо ( Амиду Макалу 90' ), Людовик Ажорк ( Пате Мбуп 90' )

Гавр: Мори Дио, Янис Зуаи ( Алли Саматта 64' ), Готье Льорис, Аюму Сэко, Аруна Санганте ( Ясин Кехта 81' ), Софьян Буфаль ( Реда Хадра 80' ), Рассул Ндиайе, Люка Гурна-Дуат, Симон Эбоног, Исса Сумаре, Kenny Quetant ( Штефан Загаду 64' )

Жёлтые карточки: Камори Думбия 38', Людовик Ажорк 73', Брендан Шардонне 78' — Янис Зуаи 21'