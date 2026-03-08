«Барселона» одержала победу над «Атлетиком» (1:0) в матче 27-го тура испанской Примеры.
Единственный гол в этом матче «сине-гранатовые» забили на 68-й минуте благодаря точному удару Ламина Ямаля.
Результат матча
АтлетикБильбао0:1БарселонаБарселона
0:1 Ламин Ямаль 68'
Атлетик: Унай Симон, Андони Горосабель, Даниэль Вивиан, Эмерик Лапорт, Адама Буаро, Алехандро Рего (Микель Весга 69'), Микель Хаурегисар (Eder Garcia 74'), Унаи Гомес (Роберт Наварро 11'), Иньяки Уильямс (Горка Гурусета 69'), Алехандро Беренгер, Selton Sanchez
Барселона: Жоан Гарсия, Жерар Мартин, Эрик Гарсия, Пау Кубарси, Жоау Канселу, Даниэль Ольмо (Рафаэл Диас 62'), Марк Берналь (Педри 46'), Марк Касадо (Рональд Араухо 78'), Ферран Торрес (Фермин Лопес 62'), Маркус Рашфорд (Роберт Левандовски 62'), Ламин Ямаль
Жёлтые карточки: Алехандро Рего 50', Даниэль Вивиан 90+3' — Пау Кубарси 57'
После этого матча «Барселона» занимает 1-е место в таблице Примеры с 67-ю очками в активе. «Атлетик» — на 9-й строчке с 35-ю баллами.