7 марта на «Рейскорс Граунд» «Рексем» примет «Челси» в матче 1/8 финала Кубка Англии. Старт поединка в 20:45 мск.

«Рексем» проводит хороший сезон. Команда имеет шансы на выход в АПЛ. Это может быть третье подряд повышение в классе подряд для клуба. К матчу с «Челси» хозяева подошли в хорошей форме — 5 матчей без поражений, 4 победы и ничья. В прошлых раундах Кубка Англии «Рексем» прошел «Ипсвич» и «Ноттингем Форрест».

У «Челси» недавно была крупная победа над «Астон Виллой» в АПЛ (4:1). Так команда Лиама Росеньора отреагировала на поражение в дерби с «Арсеналом» (1:2). В Кубке Англии «аристократы» еще не встречали особого сопротивления. Они разгромили «Чарльтон» 5:1 и победили «Халл Сити» (4:0).

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Коэффициенты букмекеров: 5.54 и 1.54 на победу команд в матче, на проход в четвертьфинал цифры составляют 3.77 и 1.29.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Рексем» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

