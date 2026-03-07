Таким образом, «Ливерпуль» стал первым четвертьфиналистом Кубка Англии. Его соперник по следующему раунду турнира определится позже.

В составе мерсисайдской команды голами смогли отметиться Эндрю Робертсон, Мохамед Салах и Кертис Джонс . За хозяев гол престижа в самой концовке забил Хван Хи Чхан .

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Ливерпуль» на выезде переиграл «Вулверхэмптон» со счетом 3:1.

