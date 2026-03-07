В матче 1/8 финала Кубка Англии «Ливерпуль» на выезде переиграл «Вулверхэмптон» со счетом 3:1.
В составе мерсисайдской команды голами смогли отметиться Эндрю Робертсон, Мохамед Салах и Кертис Джонс. За хозяев гол престижа в самой концовке забил Хван Хи Чхан.
Результат матча
ВулверхэмптонВулвергемптон1:3ЛиверпульЛиверпуль
0:1 Эндрю Робертсон 51' 0:2 Мохамед Салах 53' 0:3 Кёртис Джонс 74' 1:3 Хван Хи Чан 90+1'
Вулверхэмптон: Сэм Джонстон, Йерсон Москера, Сантьяго Буэно, Тоте Антонио Гомеш (Хван Хи Чан 75'), Джексон Тшатшуа, Уго Буэно (Давид Мёллер Вольфе 88'), Жанрикне Беллегард, Жуан Гомес, Матеуш Мане, Анхель Гомес (Адам Армстронг 61'), Толу Арокадаре (Родригу Гомеш 75')
Ливерпуль: Алисон, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк (Ибраима Конате 81'), Джо Гомес, Кёртис Джонс, Мохамед Салах (Жереми Фримпонг 69'), Алексис Мак Аллистер (Treymaurice Nyoni 82'), Райан Гравенберх, Доминик Собослаи, Коди Матес Гакпо (Kieran Morrison 86'), Рио Нгумоха (Флориан Вирц 69')
Жёлтые карточки: Сантьяго Буэно 17' — Доминик Собослаи 71'
Таким образом, «Ливерпуль» стал первым четвертьфиналистом Кубка Англии. Его соперник по следующему раунду турнира определится позже.