Бывший вице‑президент РФС Александр Тукманов заявил, что призвал «Спартак» обратить внимание на отечественных тренеров.

Хуан Карседо — главный тренер «Спартака» globallookpress.com

Напомним, что Хуан Карседо возглавил «красно-белых» в январе этого года.

«Спартаку уже надо остановиться в поисках тренеров и обратить внимание на своих — на коренных спартаковцев. И, конечно же, надо прислушаться к ветеранам клуба в этом отношении. "Спартак" в последние годы приглашает иностранных специалистов, это только размывает авторитет клуба.

Тренер меняется каждые полтора года: не дело это. Такая чехарда нервирует футболистов. Клуб вроде серьезный, с хорошим финансовым обеспечением. Но деньги не играют в футбол: играют профессионалы на футбольном поле и профессионалы в кабинетах, в руководстве клуба. К сожалению, такого союза в этой команде нет.

Если за эти два месяца до конца сезона ситуация не выправится, руководству клуба надо будет признать свою ошибку и не наступать на одни и те же грабли. То есть тогда надо будет обратить самое пристальное внимание на отечественных специалистов», — сказал Тукманов «Матч ТВ».

В последнем матче «красно-белые» проиграли московскому «Динамо» (2:5) в первом матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ.