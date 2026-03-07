Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко заявил, что «Краснодар» может отыграться в ответном матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ против ЦСКА.

Напомним, что в первой встрече армейцы одержали победу над «быками» со счетом 3:1.

«Мы знаем, что "Краснодар" дома играет хорошо.  Это очень солидная и мощная команда.  Они и в Москве играли солидно, просто пропустили.  По игре "Краснодар" не уступал ЦСКА.  Такая же ситуация, как в матче "Динамо" и "Спартака".  Если ЦСКА даст слабинку, "Краснодар" накажет в ответном матче Кубка.

Есть футболисты, которые умеют наказывать за каждую ошибку.  Поэтому ЦСКА будет сложно удержать счёт. 3:1 — это ещё хуже результат. "Краснодар" понесётся с первых минут, трибуны погонят, полный стадион.  Думаю, для ЦСКА это сложная ситуация.  Несмотря на то, что счёт 3:1», — сказал Павлюченко Чемпионату.

Ответный матч между «Краснодаром» и ЦСКА состоится 17-го марта.  Начало встречи — в 20:45 мск.