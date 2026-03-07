Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко заявил, что «Краснодар» может отыграться в ответном матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ против ЦСКА.

Роман Павлюченко globallookpress.com

Напомним, что в первой встрече армейцы одержали победу над «быками» со счетом 3:1.

«Мы знаем, что "Краснодар" дома играет хорошо. Это очень солидная и мощная команда. Они и в Москве играли солидно, просто пропустили. По игре "Краснодар" не уступал ЦСКА. Такая же ситуация, как в матче "Динамо" и "Спартака". Если ЦСКА даст слабинку, "Краснодар" накажет в ответном матче Кубка.

Есть футболисты, которые умеют наказывать за каждую ошибку. Поэтому ЦСКА будет сложно удержать счёт. 3:1 — это ещё хуже результат. "Краснодар" понесётся с первых минут, трибуны погонят, полный стадион. Думаю, для ЦСКА это сложная ситуация. Несмотря на то, что счёт 3:1», — сказал Павлюченко Чемпионату.

Ответный матч между «Краснодаром» и ЦСКА состоится 17-го марта. Начало встречи — в 20:45 мск.