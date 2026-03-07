«Нант» на своем поле потерпел поражение от «Анже» в матче 25-го тура Лиги 1 — 0:1.
Единственный гол в матче забил Амин Сбаи на 52-й минуте.
Результат матча
НантФранция. Лига 10:1АнжеАнже
0:1 Амин Сбай 52'
Нант: Антони Лопеш, Фабьен Сентонс, Чидози Авазим, Николя Коцца, Дейер Мачадо, Йоанн Лепенан, Мохамед Каба, Луи Леру, Иньятиус Ганаго, Маттис Аблин, Ali Youssif Ibrahim Al Musrati
Анже: Эрве Коффи, Жак Экоми, Карлан Аркус, Жордан Лефор, Бранко ван ден Бомен, Харис Белькебла, Яссин Белькдим (Пьеррик Капелле 15'), Эммануэль Бьюмла (Лилиан Раолисоа 46'), Годюэн Койялипу, Амин Сбай, Усман Камара
Жёлтая карточка: Дейер Мачадо 47' (Нант)
«Анже» поднялся на 11-е место в Лиге 1, набрав 32 балла. «Нант» с 17 очками остался на 17-й строчке в турнирной таблице.