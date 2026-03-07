«Анже» поднялся на 11-е место в Лиге 1, набрав 32 балла. «Нант» с 17 очками остался на 17-й строчке в турнирной таблице.

Единственный гол в матче забил Амин Сбаи на 52-й минуте.

«Нант» на своем поле потерпел поражение от «Анже» в матче 25-го тура Лиги 1 — 0:1.

