прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.14

7 марта в 25-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и «Анже». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Нант — Анже с коэффициентом для ставки за 2.14.

«Нант»

Турнирное положение: «Канарейки» сражаются за выживание. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Нант» на 7 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канарейки» уступили «Лиллю» (0:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда вчистую переиграла «Гавр» (2:0). А вот поединок с «Монако» завершился поражением (1:3).

В пяти своих последних матчах команда победила один раз. В этих поединках «Нант» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Канарейки» нынче выглядят бледновато. Команде крайне натужно даются победы.

Причем «Нант» традиционно неудачно противостоит «Анже». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех коллизиях.

«Анже»

Турнирное положение: «Чёрно-белые» пытаются закрепиться в середняках. Команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Анже» на 11 очков отстает от шестой позиции. При этом команда в среднем забивает меньше гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Чёрно-белые» были биты «Монако» (0:2).

До того команда уступила «Лиллю» (0:1). А вот чуть ранее она по всем статьям проиграла «Лорьяну» (0:2).

При этом «Анже» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Чёрно-белые» ныне угодили в кризис. Команда уступила трижды кряду.

При этом «Анже» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Да и в трех своих последних поединках команда не сумела отличиться ни разу.

Очевидно, «чёрно-белые» мотивированы прервать свой безголевой сериал. Команда вполне способна прибавить в плане реализации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Нант» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: «Канарейки» способны поднатореть в плане реализации, к тому же «Анже» нынче находится в кризисе.

2.14 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч «Нант» — «Анже» принесёт прибыль 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: Победа «Нанта» за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники разойдутся паритетом.

3.25 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч «Нант» — «Анже» принесёт чистый выигрыш 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Ничья за 3.25

Пять причин, почему ставка зайдет