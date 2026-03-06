7 марта в 25-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и «Анже». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Нант — Анже с коэффициентом для ставки за 2.14.
«Нант»
Турнирное положение: «Канарейки» сражаются за выживание. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Нант» на 7 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канарейки» уступили «Лиллю» (0:1).
До того команда вчистую переиграла «Гавр» (2:0). А вот поединок с «Монако» завершился поражением (1:3).
В пяти своих последних матчах команда победила один раз. В этих поединках «Нант» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.
Состояние команды: «Канарейки» нынче выглядят бледновато. Команде крайне натужно даются победы.
Причем «Нант» традиционно неудачно противостоит «Анже». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех коллизиях.
«Анже»
Турнирное положение: «Чёрно-белые» пытаются закрепиться в середняках. Команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.
Причем «Анже» на 11 очков отстает от шестой позиции. При этом команда в среднем забивает меньше гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Чёрно-белые» были биты «Монако» (0:2).
До того команда уступила «Лиллю» (0:1). А вот чуть ранее она по всем статьям проиграла «Лорьяну» (0:2).
При этом «Анже» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Чёрно-белые» ныне угодили в кризис. Команда уступила трижды кряду.
При этом «Анже» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Да и в трех своих последних поединках команда не сумела отличиться ни разу.
Очевидно, «чёрно-белые» мотивированы прервать свой безголевой сериал. Команда вполне способна прибавить в плане реализации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Нант» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.
Прогноз: «Канарейки» способны поднатореть в плане реализации, к тому же «Анже» нынче находится в кризисе.
Ставка: Победа «Нанта» за 2.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники разойдутся паритетом.
Ставка: Ничья за 3.25
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Чёрно-белые» не забивают уже 3 матча кряду
- «Нант» победил в своем последнем домашнем поединке
- «Чёрно-белые» забили всего 6 мячей в 12 выездных поединках
- «Анже» уступил в 3 своих последних матчах
- Обе команды в среднем забивают чуть реже гола за матч