Защитник «Ростова» Виктор Мелехин прокомментировал ничью своей команды в матче против «Балтики» (1:1) в рамках 20-го тура РПЛ.

Виктор Мелехин globallookpress.com

«Выходили играть на победу.  Думаю, что эта ничья нам в копилку, если смотреть на то, как складывалась игра.  Когда упал, думал, процентов 85, что арбитр назначит пенальти.  Оставляешь какие‑то шансы, что его могут отменить в любом случае.  Мы провели хорошую игру, хорошо себя показывали в борьбе и с мячом.  Думаю, что результат закономерен», — цитирует Мелехина «Матч ТВ».

«Ростов» с 22 баллами занимает 10-е место в РПЛ.