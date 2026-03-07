Защитник «Ростова» Виктор Мелехин прокомментировал ничью своей команды в матче против «Балтики» (1:1) в рамках 20-го тура РПЛ.

Виктор Мелехин globallookpress.com

«Выходили играть на победу. Думаю, что эта ничья нам в копилку, если смотреть на то, как складывалась игра. Когда упал, думал, процентов 85, что арбитр назначит пенальти. Оставляешь какие‑то шансы, что его могут отменить в любом случае. Мы провели хорошую игру, хорошо себя показывали в борьбе и с мячом. Думаю, что результат закономерен», — цитирует Мелехина «Матч ТВ».

«Ростов» с 22 баллами занимает 10-е место в РПЛ.