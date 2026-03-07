«Атлетико» Мадрид активно работает над усилением состава и проявляет интерес к полузащитнику «ПСЖ» Ли Кан-Ину.

Зимой клуб уже пытался подписать этого игрока. Как сообщает журналист Маттео Моретто, Ли Кан-Ин остаётся приоритетной целью «матрасников». Согласно источнику, полузащитник рассматривается как потенциальная замена нападающему Антуану Гризманну, который, возможно, покинет команду летом.

В сезоне 2025/2026 Ли Кан-Ин сыграл 28 матчей, забив три гола и отдав четыре голевые передачи. Его действующий контракт с «ПСЖ» действует до середины 2028 года, и ему 25 лет.