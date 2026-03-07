Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду высказался о наставнике армейцев Фабио Челестини. По словам форварда, Челестини — прямой тренер, который всегда прислушивается к футболистам и нормально общается с коллективом.

Фабио Челестини globallookpress.com

«Фабио — прямой тренер, и мне это нравится. Я чувствую от него уверенность, а от партнеров по команде — поддержку. Фабио всегда открыт. Он слушает игроков и дает им возможность высказать свою точку зрения. Это очень здорово, что игрок может разговаривать с тренером. Это именно то, что сближает футболистов и наставника. Меня восхищает, как детально весь тренерский штаб может разъяснить тебе все тактические нюансы», — приводит пресс-служба ЦСКА слова Лусиано.

Гонду дебютировал за московский клуб 1 марта в игре с «Ахматом» (0:1).