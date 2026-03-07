«Атлетико» с 54 очками занимает третье место в Ла Лиге, «Реал Сосьедад» с 35 баллами остался на восьмой строчке в турнирной таблице.

У гостей отличились Карлос Солер (9') и Микель Ойярсабаль (68').

В составе хозяев голами отметились Александр Серлот (5') и Николас Гонсалес (67', 81') который оформил дубль.

«Атлетико» на своем поле сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» в матче 27-го тура Ла Лиги — 3:2.

