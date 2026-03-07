«Атлетико» на своем поле сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» в матче 27-го тура Ла Лиги — 3:2.
В составе хозяев голами отметились Александр Серлот (5') и Николас Гонсалес (67', 81') который оформил дубль.
У гостей отличились Карлос Солер (9') и Микель Ойярсабаль (68').
Результат матча
АтлетикоМадрид3:2Реал СосьедадСан-Себастьян
1:0 Александр Сёрлот 5' 1:1 Карлос Солер 9' 2:1 Николас Гонсалес 67' 2:2 Микель Оярсабаль 68' 3:2 Николас Гонсалес 81'
Атлетико: Ян Облак, Науэль Молина, Давид Ганцко, Маттео Руджери, Родриго Мендоса (Маркос Льоренте 46'), Коке (Джонни Кардозо 61'), Тьяго Альмада (Николас Гонсалес 54'), Джулиано Симеоне (Антуан Гризманн 53'), Александр Сёрлот, Адемола Лукман (Хулиан Альварес 53'), Хосе Хименес
Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Дуйе Чалета-Цар, Jon Martin, Хон Арамбуру, Лука Сучич (Беньят Туррьентес 74'), Карлос Солер (Брайс Мендес 74'), Янхель Эррера, Пабло Марин (Гонсалу Гуэдеш 55'), Серхио Гомес, Орри Оускарссон (Микель Оярсабаль 56'), Андер Барренечеа (Арсен Захарян 65')
Жёлтые карточки: Давид Ганцко 20' — Орри Оускарссон 49'
«Атлетико» с 54 очками занимает третье место в Ла Лиге, «Реал Сосьедад» с 35 баллами остался на восьмой строчке в турнирной таблице.