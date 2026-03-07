Матч 27-го туру Ла Лиги между «Атлетико» и «Реал Сосьедадом» состоится 7 марта в 20:30 мск на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

«Атлетико» перед поединком в хорошем настроении, так как оставил «Барселону» без финала Кубка Испании. Теперь «матрасники» там фавориты, что не может не радовать Диего Симеоне. В Ла Лиге у хозяев тоже все хорошо. Они занимают свое третье место. В прошлых турах «Атлетико» выиграл у «Овьедо» и «Эспаньола». Это не считая разгрома «Брюгге» в Лиге чемпионов.

«Реал Сосьедад», как и «Атлетико», вышел в финал Кубка Испании. Гости выиграли у «Атлетика» Бильбао без единого пропущенного гола. «Реал Сосьедад», если и побеждает, то в последнее время делает это скромно — 1:0 с «Атлетиком», 1:0 с «Мальоркой». При этом удержать ворота сухими клубу не удалось в матчах с «Овьедо» (3:3) и «Реалом» (1:4). В таблице чемпионата сан-себастьянцы с 35 очками занимают 8-е место.

