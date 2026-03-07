В 28-м туре Серии А «Аталанта» примет «Удинезе». Матч состоится 7 марта в Бергамо. Начало в 20:00 мск.
«Аталанта» после трех побед подряд не смогла развить успех и проиграла «Сассуоло» 1:2. Поражение не позволило бергамаскам подняться в зону еврокубков, но они по-прежнему в достаточной близости к «Ювентусу» и могут его потеснить, если «бьянконери» снова потеряют очки.
«Удинезе» после трех поражений подряд почувствовали вкус победы, разгромив 3:0 «Фиорентину». Результат позволил команде набрать 35 очков и подняться на 10-е место, опередив «Лацио».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.50
- Букмекеры предложили 1.73 на «Аталанту», 5.41 на «Удинезе» и 3.66 на ничью.
- ИИ поставил на победу «Аталанты» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Матч можно просто смотреть, а можно — болеть с удвоенной энергией. Выберите надёжную контору из нашего рейтинга букмекеров и поставьте хоть на символическую сумму — ощущения совершенно другие.
Главное — относитесь к ставкам как к развлечению, а не как к источнику заработка.