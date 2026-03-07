В 28-м туре Серии А «Аталанта» примет «Удинезе». Матч состоится 7 марта в Бергамо. Начало в 20:00 мск.

«Аталанта» после трех побед подряд не смогла развить успех и проиграла «Сассуоло» 1:2. Поражение не позволило бергамаскам подняться в зону еврокубков, но они по-прежнему в достаточной близости к «Ювентусу» и могут его потеснить, если «бьянконери» снова потеряют очки.

«Удинезе» после трех поражений подряд почувствовали вкус победы, разгромив 3:0 «Фиорентину». Результат позволил команде набрать 35 очков и подняться на 10-е место, опередив «Лацио».

Букмекеры предложили 1.73 на «Аталанту», 5.41 на «Удинезе» и 3.66 на ничью.

ИИ поставил на победу «Аталанты» со счетом 2:1.

Прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Удинезе» смотрите на LiveCup.Run.

