Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о победе в матче против «Сельты» (2:1).

Альваро Арбелоа globallookpress.com

«Нет лучшего способа отпраздновать 124-летие лучшего клуба в мире, чем биться со всеми и против всех. Мы должны это отпраздновать.

Мы все знаем, насколько сложно играть с "Сельтой", и так было всегда. Мы приехали сюда с большими потерями в составе. Надо отметить нашу академию и характер, который парни продемонстрировали.

Феде Вальверде воплощает все, чем должен быть игрок "Реала". В нем дух Хуанито. Он тащил команду на своих плечах», — цитирует Арбелоа Marca.

Благодаря победе «Реал» смог набрать 63 очка, остался на втором месте и сократил отставание от первой «Барселоны» до одного балла. «Сельта» с 40 пунктами идет шестой.