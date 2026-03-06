Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Сергей Семак globallookpress.com

«Стоит ли ожидать результативного матча с "Оренбургом"? Нет, конечно: результативные только кубковые матчи. Мы видим и по прошлому туру, что в этом турнире главный тренер использует второй состав. В остальном все матчи, которые "Оренбург" играет основным составом, редко матчи заканчиваются с разницей больше, чем один мяч. Поэтому, естественно, это совсем другой турнир, совсем другой состав, и игра будет совсем другая», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Матч между командами состоится 8 марта в Оренбурге.