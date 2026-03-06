Бывший нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк, комментируя победу над «Спартаком» в полуфинале Кубка России, выразил восхищение игрой своей команды.

Павел Погребняк globallookpress.com

«Динамо» показали отличный результат — 4:0 в первой игре и 5:2 в ответной, что в сумме составляет 9 голов. «Спартак», несмотря на поражение, также продемонстрировал высокую результативность — 3:2 в первом матче и 2:5 во втором. Это только добавляет интереса к РПЛ«, — сказал Погребняк порталу Sport 24.

Погребняк выразил мнение, что команде, возможно, стоит обратить внимание на тренерский штаб, поскольку финансовые проблемы у "Спартака" отсутствуют.