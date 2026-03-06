Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура РПЛ против «Балтики».

Алексей Миронов — полузащитник «Ростова»
Алексей Миронов — полузащитник «Ростова» globallookpress.com

«Есть ли понимание у "Ростова", как забить команде, которая пропустила всего восемь мячей за чемпионат?  Будем стараться прикладывать усилия, играть в свой футбол, бороться, набегать километраж.  Думаю, что забьем.

Удаления в двух матчах: случайность или системная ошибка?  С "Краснодаром" первая желтая не сказать, что спорная.  Чистяков не должен был этого делать.  Вторая… фол.  Возможно, Кордоба куда‑то убегал.  С Махачкалой Ланговичу некуда было девать ногу.  Возможно, это прямая красная, но он не хотел играть грубо.

Будет ли "Ростов" стараться "Балтику" перебегать?  В этом компоненте нам нет равных.  Мы можем перебегать любую команду в РПЛ.  Если перебегаем, то, думаю, выиграем», — передает слова Миронова «Матч ТВ».

Матч между «Ростовом» и «Балтикой» состоится завтра, 7-го марта в 16:45 мск.  Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.