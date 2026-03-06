Футбольная федерация Марокко объявила о назначении новым главным тренером сборной Мохамеда Уаби.

Валид Реграгуи — экс-наставник Марокко globallookpress.com

«Для меня большая честь заслужить доверие Королевской марокканской футбольной федерации. Мы будем усердно работать, опираясь на чёткую методологию и общие амбиции: продвигаться от матча к матчу, устанавливать высокие стандарты в нашей повседневной работе, чтобы позволить национальной команде совершить качественный скачок в предстоящих соревнованиях и оправдать надежды главы государства и марокканского народа», — отметил Уаби после своего назначения.

Ранее 49‑летний специалист работал с молодёжной сборной Марокко (с 2022 года). Он сменил во главе главной команды Валида Реграгуи, под руководством которого марокканцы играли последние 4 года.

Напомним, что Марокко предстоит старт на ЧМ‑2026, где она сыграет в группе C с Бразилией, Шотландией и Гаити.