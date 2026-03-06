Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил игру защитной линии «красно-белых» после первого матча 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ против московского «Динамо» (2:5).

Евгений Ловчев globallookpress.com

«У "Спартака" бездарнейшая защита на протяжении долгого времени. Защита — не один человек, тут нельзя кого‑то выделять.

Там просто плохая оборона. Футболисты должны понимать, что от их игры есть большие ожидания», — сказал Ловчев «Матч ТВ».

Ответный матч между «Спартаком» и «Динамо» М в рамках 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ состоится 18-го марта.