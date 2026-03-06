Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард стал футболистом «Коринтианса».

Джесси Лингард globallookpress.com

Соглашение с 33-летним англичанином рассчитано до конца 2026 года и включает опцию продления на год при выполнении определенных условий, информирует клубная пресс-служба бразильцев.

Последним местом работы Лингарда был «Сеул». В «Коринтианс» он перебрался на правах свободного агента.

«Первое, что я увидел — болельщики в аэропорту кричали: "Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! ". У фанатов здесь огромная страсть, и это замечательно видеть.

Тренировочная база потрясающая. Игроки приняли меня с распростертыми объятиями, тренер, директор — было здорово познакомиться с ними. Мои первые впечатления — я очень счастлив и не могу дождаться, когда выйду на поле», — сказал Лингард после подписания контракт.