прогноз на матч Кубка Норвегии, ставка за 2.85

9 мая в финале Кубка Норвегии по футболу сыграют «Будё-Глимт» и «Бранн». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Будё-Глимт — Бранн с коэффициентом для ставки за 2.85.

«Будё-Глимт»

Турнирное положение: «Молнии» привычно борются за чемпионство. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Будё-Глимт» на 3 очка отстает от топ-3. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Молнии» уступили «Мольде» (0:1).

До того команда разгромила скромный «Старт» (5:0). Да и поединок с «Лиллестрёмом» завершился успехом (2:0).

В пяти своих последних матчах «Будё-Глимт» разжился 3 победами. В этих поединках команда забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Состояние команды: «Молнии» намерены преуспеть на обоих внутренних фронтах. Плюс до последней коллизии они победили дважды кряду.

Причем «Будё-Глимт» традиционно удачно противостоит «Бранну». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.

«Бранн»

Турнирное положение: «Красные» сражаются за попадание в еврокубки. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Бранн» на 3 очка отстает от еврозоны. При этом команда в среднем забивает два мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Красные» переиграли «Фредрикстад» (3:1).

До того команда уверенно одолела «Тромсё» (5:0). А вот чуть ранее она разошлась миром с «Русенборгом» (1:1).

При этом «Бранн» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Красные» нынче находятся на моральном подъеме. Команда победила два раза кряду.

При этом «Бранн» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Да и на выезде команда добыла 7 очков в пяти поединках норвежского чемпионата.

Вот только «красные» уступили «Будё-Глимту» в двух последних очных поединках. Зато в двух своих последних матчах команда наколотила 8 мячей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Будё-Глимт» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.48 и 2.60.

Прогноз: «Будё-Глимт» прекрасно атакует, к тому же в последнее время успешно противостоит «Бранну».

Ставка: Фора «Будё-Глимта» -1.5 за 2.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.50

