Полузащитник «ПСЖ» Витинья высказался о слухах, связывающих его с переходом в мадридский «Реал».

«Покидать "ПСЖ" было бы неразумно. Я не считаю, что это было бы правильным шагом для меня. Мне здесь очень комфортно! Я ощущаю, что меня действительно ценят, и я это заслужил. Мне нравится быть здесь, и моя семья тоже довольна. Команда великолепна, а тренер — просто потрясающий», — цитирует Витинью издание AS.

Недавно в СМИ появились сообщения о том, что «Реал» заинтересован в подписании португальского игрока. Однако президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что не планирует усиливать состав мадридского клуба за счёт Витиньи.

В текущем сезоне Витинья принял участие в 35 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, забив шесть голов и отдав девять результативных передач.