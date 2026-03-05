Официальный сайт Российской Премьер‑Лиги назвал список дисквалифицированных футболистов на 20‑й тур.

Александр Руденко globallookpress.com

Из‑за перебора жёлтых карточек не смогут выйти на поле: опорный полузащитник «Балтики» Андрей Мендель; защитник «Акрона» Родригу Эшковал; полузащитники Кирилл Щетинин («Ростов»), Богдан Йочич («Рубин»), Исмаэл Силва («Ахмат») и Руслан Литвинов («Спартак»).

В 19‑м туре получили прямые красные карточки: защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес; нападающий «Локомотива» Александр Руденко и футболисты «Ростова» Дмитрий Чистяков и Илья Вахания. Они тоже пропустят этот тур.

Также в списке дисквалифицированных — главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев. КДК РФС отстранил специалиста на три игры за оскорбительный жест во встрече со «Спартаком» в 17‑м туре (1:0). Две игры он уже пропустил.