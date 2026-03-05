Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор оценил игру своей команды в матче 29-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (4:1).
«Очень хороший вечер. Нам пришлось реагировать по ходу матча. Не понимаю, как мы не получили пенальти за нарушение на Джеймсе. Это было очередное препятствие на нашем пути, и меня очень радует то, как игроки его преодолели.
Жоао Педро стал увереннее в себе. Его гол левой ногой великолепен, но я в восторге и от того, что дважды он забил в касание, потому что он оказывался в нужном месте.
Зрелость команды, качество игры — есть куда расти, конечно, но боевой дух меня сегодня очень порадовал.
Эта победа будет важна только в том случае, если мы ее чем-то подкрепим. Если будем так играть, то займем хорошее место», — сказал Росеньор NBC Sports.
«Челси» располагается на 5-й позиции в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе. В следующем матче «синие» сыграют против «Рексема» в Кубке Англии 7-го марта.