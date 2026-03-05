Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор оценил игру своей команды в матче 29-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (4:1).

Лиам Росеньор — главный тренер «Челси» globallookpress.com

«Очень хороший вечер. Нам пришлось реагировать по ходу матча. Не понимаю, как мы не получили пенальти за нарушение на Джеймсе. Это было очередное препятствие на нашем пути, и меня очень радует то, как игроки его преодолели.

Жоао Педро стал увереннее в себе. Его гол левой ногой великолепен, но я в восторге и от того, что дважды он забил в касание, потому что он оказывался в нужном месте.

Зрелость команды, качество игры — есть куда расти, конечно, но боевой дух меня сегодня очень порадовал.

Эта победа будет важна только в том случае, если мы ее чем-то подкрепим. Если будем так играть, то займем хорошее место», — сказал Росеньор NBC Sports.

«Челси» располагается на 5-й позиции в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе. В следующем матче «синие» сыграют против «Рексема» в Кубке Англии 7-го марта.