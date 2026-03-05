После этого матча «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 60-ю очками в активе. «Ноттингем Форест» — на 17-й строчке с 28-ю баллами.

У «Ноттингем Форест» отличились Морган Гиббс-Уайт на 56-й минуте и Эллиот Андерсон на 76-й минуте.

В составе «горожан» голы забили Антуан Семеньо на 31-й минуте и Родри на 62-й минуте.

«Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест» поделили очки (2:2) в матче 29-го тура английской Премьер-лиги.

