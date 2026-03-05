«Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест» поделили очки (2:2) в матче 29-го тура английской Премьер-лиги.
В составе «горожан» голы забили Антуан Семеньо на 31-й минуте и Родри на 62-й минуте.
У «Ноттингем Форест» отличились Морган Гиббс-Уайт на 56-й минуте и Эллиот Андерсон на 76-й минуте.
Результат матча
Манчестер СитиМанчестер2:2Ноттингем ФорестНоттингем
1:0 Энтойн Семеньо 31' 1:1 Морган Гиббз-Уайт 56' 2:1 Родриго Эрнандес 62' 2:2 Эллиот Андерсон 76'
Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Рубен Диаш, Марк Гехи, Райан Айт Нури (Абдукодир Хусанов 77'), Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Филип Фоден (Жереми Доку 77'), Райан Шерки (Савиньо 82'), Энтойн Семеньо, Эрлинг Холанд, Матеус Нунес
Ноттингем Форест: Матц Зельс, Неко Уильямс (Райан Йейтс 90'), Мурилло, Никола Миленкович, Игор Жезус (Тайво Авонийи 79'), Николас Домингес (Каллум Хадсон-Одои 63'), Морган Гиббз-Уайт (Морато 90'), Эллиот Андерсон, Ибраим Сангаре, Ола Эйна, Жаир Кунья
Жёлтые карточки: Ибраим Сангаре 45+1' (Ноттингем Форест), Мурилло 60' (Ноттингем Форест), Никола Миленкович 63' (Ноттингем Форест), Матц Зельс 90+4' (Ноттингем Форест)
После этого матча «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 60-ю очками в активе. «Ноттингем Форест» — на 17-й строчке с 28-ю баллами.