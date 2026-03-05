В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Лацио» и «Аталанта» сыграли вничью 2:2.

Открыли счет в матче хозяева благодаря голу Фисайо Деле-Баширу на 47-й минуте, но уже через четыре минуты Марио Пашалич восстановил статус-кво.

Еще раз голами соперниками обменялись в концовке встречи. На 87-й минуте Булайе Диа вывел «Лацио» вперед, а на 90-й минуте Юнус Мусах снова сделал счет равным.

Результат матча Лацио Рим 2:2 Аталанта Бергамо 1:0 Фисайо Деле-Баширу 47' 1:1 Марио Пашалич 51' 2:1 Булайе Диа 87' 2:2 Юнус Муса 90' Лацио: Иван Проведель, Марио Хила, Алессио Романьоли, Нуну Тавареш, Адам Марушич, Фисайо Деле-Баширу, Данило Катальди, Кеннет Тейлор ( Реда Белахьяне 83' ), Густав Исаксен ( Маттео Канчелльери 64' ), Маттиа Цаканьи ( Тейянни Нослин 76' ), Дэниел Мальдини ( Булайе Диа 76' ) Аталанта: Марко Карнесекки, Лоренцо Бернаскони, Давиде Дзаппакоста, Зеад Колашинац ( Камал Дин Сулемана 76' ), Исак Хин, Джорджио Скальвини ( Юнус Муса 64' ), Никола Залевский, Лазар Самарджич ( Онест Аанор 76' ), Марио Пашалич, Мартен де Рон ( Одилон Коссуну 64' ), Никола Крстович ( Джанлука Скамакка 85' ) Жёлтые карточки: Мартен де Рон 23' (Аталанта), Марио Пашалич 69' (Аталанта)

Статистика матча 3 Удары в створ 3 2 Удары мимо 5 49 Владение мячом 51 1 Угловые удары 3 1 Офсайды 2 4 Фолы 12

Ответный поединок команд в Бергамо состоится 22 апреля.