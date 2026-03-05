В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Лацио» и «Аталанта» сыграли вничью 2:2.
Открыли счет в матче хозяева благодаря голу Фисайо Деле-Баширу на 47-й минуте, но уже через четыре минуты Марио Пашалич восстановил статус-кво.
Еще раз голами соперниками обменялись в концовке встречи. На 87-й минуте Булайе Диа вывел «Лацио» вперед, а на 90-й минуте Юнус Мусах снова сделал счет равным.
Результат матча
ЛациоРим2:2АталантаБергамо
1:0 Фисайо Деле-Баширу 47' 1:1 Марио Пашалич 51' 2:1 Булайе Диа 87' 2:2 Юнус Муса 90'
Лацио: Иван Проведель, Марио Хила, Алессио Романьоли, Нуну Тавареш, Адам Марушич, Фисайо Деле-Баширу, Данило Катальди, Кеннет Тейлор (Реда Белахьяне 83'), Густав Исаксен (Маттео Канчелльери 64'), Маттиа Цаканьи (Тейянни Нослин 76'), Дэниел Мальдини (Булайе Диа 76')
Аталанта: Марко Карнесекки, Лоренцо Бернаскони, Давиде Дзаппакоста, Зеад Колашинац (Камал Дин Сулемана 76'), Исак Хин, Джорджио Скальвини (Юнус Муса 64'), Никола Залевский, Лазар Самарджич (Онест Аанор 76'), Марио Пашалич, Мартен де Рон (Одилон Коссуну 64'), Никола Крстович (Джанлука Скамакка 85')
Жёлтые карточки: Мартен де Рон 23' (Аталанта), Марио Пашалич 69' (Аталанта)
Ответный поединок команд в Бергамо состоится 22 апреля.