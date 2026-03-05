Пресс-служба бразильского клуба «Фламенго» сообщила о назначении португальского специалиста Леонарду Жардима на пост главного тренера первой команды. Контракт с 57-летним тренером рассчитан до декабря 2027 года.

Леонарду Жардим globallookpress.com

Накануне стало известно об уходе из клуба Филипе Луиса. Леонарду Жардим ранее тренировал лиссабонский «Спортинг», греческий «Олимпиакос» и «Монако». Под его руководством «Монако» выигрывал чемпионат Франции и доходил до полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

На данный момент «Фламенго», набрав четыре очка, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии после трех сыгранных матчей.