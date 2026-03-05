Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал победу в кубковом матче со «Спартаком» (5:2).

Ролан Гусев globallookpress.com

«Мне сейчас не до контракта. Мы атакующая команда, но делаем шаг вперед в плане обороны. У нас много работы и над командными взаимодействиями, и в индивидуальном ключе. Мы не будем забивать так постоянно, но хотелось бы, чтобы было так.

Я перед матчем говорил, что сценарий к такому историческому дерби тяжело написать. Эмоции зашкаливали, дерби всегда получается волнообразным. Мы начали неправильно действовать после пропущенного гола. Начали давать сопернику забегать в полуфланги. В перерыве мы этот момент подкорректировали», — цитирует Гусева «Чемпионат».

«Динамо» имеет ощутимое преимущество перед ответным матчем, который состоится 18 марта.