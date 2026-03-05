Экс-футболист ЦСКА Алан Дзагоев поделился мнением об игре армейцев в первом матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ против «Краснодара» (3:1).

Алан Дзагоев globallookpress.com

«Очень интересная игра, с кучей моментов, по накалу и антуражу было топ! Закономерная победа, на мой взгляд.

Начали хорошо, были моменты для взятия ворот, но опять пропустили первыми, к сожалению. Дальше показали характер и мастерство, всех нас с победой! », — написал Дзагоев в телеграм-канале.

Ответная игра между этими командами состоится 17-го марта в Краснодаре.