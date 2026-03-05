Московское дерби состоится в полуфинале Кубка России — «Динамо» и «Спартак» будут выяснять сильнейшего 5 марта на «ВТБ Арене». Старт поединка в 20:45 мск.

В прошлом раунде «Динамо» встречался с «Зенитом». «Бело-голубым» удалось победить экс-чемпиона 3:2 по сумме двух встреч. «Спартак» нанес поражение «Локомотиву». «Красно-белые» выиграли в общей сложности со счетом 6:3.

Согласно результатам очных встреч, в нынешнем сезоне «Динамо» и «Спартак» друг друга не побеждали. Между ними было два поединка и оба завершились вничью (1:1, 2:2). При этом у «Спартака» хороший показатель в кубковых матчах. Гости обыграли «Динамо» в последних 4 встречах в Кубке России.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.50.

Коэффициенты букмекеров: 3.05 на победу «Динамо», 2.45 на победу «Спартака», 3.40 они дают на ничью.

Искусственный интеллект считает, что команды сыграют вничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Динамо» — «Спартак» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Знаете, чем отличается просмотр со ставкой от обычного? Каждый угловой вызывает учащённый пульс. Если хотите попробовать — вот наш проверенный рейтинг букмекеров.

Только не забывайте золотое правило: ставки — это развлечение, а не бизнес-план. Будьте разумны.