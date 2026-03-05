В четвертьфинале Пути регионов Кубка России тульский «Арсенал» уступил «Локомотиву» со счетом 1:2.
Игра проходила на нейтральном поле в Химках.
На 32-й минуте центральный защитник «Локомотива» Евгений Морозов открыл счет в матче.
Через три минуты преимущество железнодорожников увеличил Артем Карпукас.
«Арсенал» смог отыграть один мяч на исходе первого тайма благодаря голу Кирилла Большакова.
На 84-й минуте Алексей Батраков не забил 11-метровый.
В следующем круге «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов», которые прошли «Оренбург».