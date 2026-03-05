В следующем круге «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов», которые прошли «Оренбург».

На 84-й минуте Алексей Батраков не забил 11-метровый.

«Арсенал» смог отыграть один мяч на исходе первого тайма благодаря голу Кирилла Большакова.

Через три минуты преимущество железнодорожников увеличил Артем Карпукас.

На 32-й минуте центральный защитник «Локомотива» Евгений Морозов открыл счет в матче.

Игра проходила на нейтральном поле в Химках.

В четвертьфинале Пути регионов Кубка России тульский «Арсенал» уступил «Локомотиву» со счетом 1:2.

3.50

Прогнозы•Сегодня 20:45 «Динамо» — «Спартак». Прогноз и ставка Смогут ли «красно-белые» сдержать атаку «бело-голубых»?

Футбол•Сегодня 21:33 «Динамо» — «Спартак:» онлайн, прямая трансляция матча Кубка России

Футбол•Сегодня 16:19 Футбол не будет прежним: матчи без бол-боев, «офсайд Венгера», тренерские запросы

Футбол•Сегодня 08:17 Ударили в грязь лицом: восемь главных весенних провалов в истории РПЛ

Футбол•Вчера 22:50 ЦСКА — «Краснодар»: онлайн, прямая трансляция матча Кубка России

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 13:04 Миссия невыполнима: почему Арбелоа рискует стать очередной жертвой «Реала»

Футбол•Сегодня 12:43 Сезон на автопилоте: не пора ли «Ливерпулю» всё-таки уволить Арне Слота?

Футбол•Вчера 20:51 100 дней до ЧМ-2026: рейтинг главных фаворитов турнира

Футбол•Вчера 14:20 Охота за рекордами: Кейн догонит Левандовского, а Мбаппе бросит вызов Роналду?

Футбол•Вчера 08:22 Лебединая песня. «Лилль» окажется конечной остановкой для Жиру?

Выбор читателей

Футбол•02/03/2026 19:26 Трансферный дайджест. 24 февраля — 2 марта

Футбол•03/03/2026 13:29 Большая чистка: шесть звезд АПЛ, рискующих потерять место в топ‑клубах

Футбол•26/02/2026 08:00 Реванш «Зенита», пробы пера Карседо, слалом «Балтики». Топ-7 ожиданий от весенней части РПЛ

Футбол•01/03/2026 03:18 «ПСЖ» уходит в отрыв: гол Барколя и сейвы Сафонова обеспечили победу над «Гавром»

Футбол•27/02/2026 18:35 Александр Елагин: «Ман Сити» пройдет «Реал», если не будет готов Мбаппе

Самое интересное

Футбол•27/01/2026 13:28 Теория «сильного звена»: почему железобетонная оборона не гарантирует «Арсеналу» титул без лидера в атаке

Футбол•26/01/2026 18:23 Казахстанский Агуэро: кто такой Дастан Сатпаев и зачем он «Челси»

Футбол•26/01/2026 14:45 Новый тренер — новая угроза: почему футболисты получают травмы после смены наставника

Футбол•26/01/2026 10:32 Развеял сомнения. Киву укрепил лидерские позиции «Интера» в Серии А