В матче 23-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» в родных стенах разгромил «Овьедо» со счетом 3:0.
Автором дубля в этой игре стал Хорхе де Фрутос, а еще один забитый мяч на счету Альваро Гарсии.
Результат матча
Райо ВальеканоМадрид3:0ОвьедоОвьедо
1:0 Хорхе де Фрутос 44' 2:0 Хорхе де Фрутос 50' пен. 3:0 Альваро Гарсия 62'
Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Андрей Рациу, Флорьян Лежён, Луис Фелипе, Пеп Чаварриа, Унаи Лопес, Пате Сисс (Иван Балью 88'), Педро Диас (Иси Паласон 65'), Альваро Гарсия (Александр Алемао 88'), Илиас Акомах (Оскар Трехо 69'), Хорхе де Фрутос (Фран Перес 65')
Овьедо: Аарон Эскандель, Хави Лопес, Давид Карму, Дани Кальво, Лукас Аихадо, Альберто Рейна, Сантьяго Коломбатто (Лука Илич 61'), Кваси Сибо, Федерико Виньяс (Тьяго Борбас 74'), Ильяс Чайра (Санти Касорла 46'), Хессем Хассан (Николас Фонсека 61')
Жёлтые карточки: Кваси Сибо 35' (Овьедо), Альберто Рейна 54' (Овьедо)
«Райо Вальекано» набрал 30 баллов и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. «Овьедо» с 17 очками идет последним.