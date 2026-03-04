В матче 23-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» в родных стенах разгромил «Овьедо» со счетом 3:0.

Автором дубля в этой игре стал Хорхе де Фрутос, а еще один забитый мяч на счету Альваро Гарсии.

Результат матча Райо Вальекано Мадрид 3:0 Овьедо Овьедо 1:0 Хорхе де Фрутос 44' 2:0 Хорхе де Фрутос 50' пен. 3:0 Альваро Гарсия 62' Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Андрей Рациу, Флорьян Лежён, Луис Фелипе, Пеп Чаварриа, Унаи Лопес, Пате Сисс ( Иван Балью 88' ), Педро Диас ( Иси Паласон 65' ), Альваро Гарсия ( Александр Алемао 88' ), Илиас Акомах ( Оскар Трехо 69' ), Хорхе де Фрутос ( Фран Перес 65' ) Овьедо: Аарон Эскандель, Хави Лопес, Давид Карму, Дани Кальво, Лукас Аихадо, Альберто Рейна, Сантьяго Коломбатто ( Лука Илич 61' ), Кваси Сибо, Федерико Виньяс ( Тьяго Борбас 74' ), Ильяс Чайра ( Санти Касорла 46' ), Хессем Хассан ( Николас Фонсека 61' ) Жёлтые карточки: Кваси Сибо 35' (Овьедо), Альберто Рейна 54' (Овьедо)

Статистика матча 7 Удары в створ 2 6 Удары мимо 2 50 Владение мячом 50 9 Угловые удары 2 1 Офсайды 1 9 Фолы 10

«Райо Вальекано» набрал 30 баллов и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. «Овьедо» с 17 очками идет последним.