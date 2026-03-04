«Ливерпуль» потерпел поражение от «Вулверхэмптона» в 29-м туре Английской Премьер-лиги. Матч завершился со счетом 2:1, причем «Вулверхэмптон» забил победный гол на 94-й минуте.

Арне Слот globallookpress.com

По информации The Athletic, «Ливерпуль» установил худший показатель в истории АПЛ, проиграв пять матчей в сезоне из-за пропущенных голов после 90-й минуты.

Ранее команда Юргена Клоппа уже проигрывала таким образом «Манчестер Сити» (1:2) 8 февраля, «Борнмуту» (2:3) 24 января, «Брентфорду» (2:3) 25 октября и «Челси» (1:2) 4 октября.

В течение семи предыдущих сезонов «Ливерпуль» в среднем проигрывал только один матч за сезон из-за гола, забитого соперником в дополнительное время второго тайма.