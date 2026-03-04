«Крылья Советов» на своем поле обыграли «Оренбург» в рамках четвертьфинала Пути регионов Кубка России — 2:0.
«Оренбург» с 50-й минуты играл в меньшинстве после удаления Евгения Болотова. Спустя пару минут Даниэль Фернандес вывел хозяев вперед, а гол Сергея Бабкина на 74-й минуте установил окончательный счет в матче.
Под конец матча гости остались вдевятером после удаления Ираклия Квеквескири.
Результат матча
Крылья СоветовСамара2:0ОренбургОренбург
1:0 Дани Фернандес 52' 2:0 Сергей Бабкин 74'
Крылья Советов: Никита Кокарев, Сергей Божин, Никита Чернов, Дани Фернандес, Galdames T., Доминик Ороз, Ильзат Ахметов, Сергей Бабкин, Кирилл Столбов, Shumansky A., Geoffrey C.
Оренбург: Максим Рудаков, Данила Хотулёв, Станислав Поройков, Алексей Татаев, Евгений Болотов, Эдуардо Кейрос, Ираклий Квеквескири, Дмитрий Рыбчинский, Alexandre Jesus, Cantero A., El Mahraoui A.
Жёлтые карточки: Galdames T. 38' — Ираклий Квеквескири 6'
Красная карточка: Евгений Болотов 50' (Оренбург)
«Крылья Советов» в полуфинале Пути регионов Кубка России сыграют с победителем матча «Арсенал» — «Локомотив».