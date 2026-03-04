«Крылья Советов» в полуфинале Пути регионов Кубка России сыграют с победителем матча «Арсенал» — «Локомотив».

Под конец матча гости остались вдевятером после удаления Ираклия Квеквескири .

«Оренбург» с 50-й минуты играл в меньшинстве после удаления Евгения Болотова . Спустя пару минут Даниэль Фернандес вывел хозяев вперед, а гол Сергея Бабкина на 74-й минуте установил окончательный счет в матче.

«Крылья Советов» на своем поле обыграли «Оренбург» в рамках четвертьфинала Пути регионов Кубка России — 2:0.

