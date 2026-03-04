«Крылья Советов» на своем поле обыграли «Оренбург» в рамках четвертьфинала Пути регионов Кубка России — 2:0.

Ильзат Ахметов
Ильзат Ахметов globallookpress.com

«Оренбург» с 50-й минуты играл в меньшинстве после удаления Евгения Болотова.  Спустя пару минут Даниэль Фернандес вывел хозяев вперед, а гол Сергея Бабкина на 74-й минуте установил окончательный счет в матче.

Под конец матча гости остались вдевятером после удаления Ираклия Квеквескири.

Результат матча

Крылья СоветовСамараКрылья Советов2:0ОренбургОренбургОренбург
1:0 Дани Фернандес 52' 2:0 Сергей Бабкин 74'
Крылья Советов:  Никита Кокарев,  Сергей Божин,  Никита Чернов,  Дани Фернандес,  Galdames T.,  Доминик Ороз,  Ильзат Ахметов,  Сергей Бабкин,  Кирилл Столбов,  Shumansky A.,  Geoffrey C.
Оренбург:  Максим Рудаков,  Данила Хотулёв,  Станислав Поройков,  Алексей Татаев,  Евгений Болотов,  Эдуардо Кейрос,  Ираклий Квеквескири,  Дмитрий Рыбчинский,  Alexandre Jesus,  Cantero A.,  El Mahraoui A.
Жёлтые карточки:  Galdames T. 38'  —  Ираклий Квеквескири 6'
Красная карточка:  Евгений Болотов 50' (Оренбург)

«Крылья Советов» в полуфинале Пути регионов Кубка России сыграют с победителем матча «Арсенал» — «Локомотив».