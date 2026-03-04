Наставник грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов оценил игру форварда Георгия Мелкадзе в матче 19-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

Станислав Черчесов globallookpress.com

«Ну, естественно, хочется видеть его счастливое лицо. Нападающего красят голы, понятно, мы, с одной стороны, это требуем, но играть полезно на команду…

Он не забил, но зато он помогает нам выходить из обороны, держит там мяч, напрягает команду, и из-под него наши быстрые игроки играют. Так что главное, чтобы в команде механизм работал», — сказал Черчесов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».