И. о. главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик пролил свет на свое будущее в стане «красных дьяволов».

Майкл Каррик globallookpress.com

«Мне нравится быть здесь и делать то, что я делаю. Я не принимаю решений для достижения быстрых краткосрочных результатов. Моя обязанность, независимо от того, как долго продлится мое пребывание в должности, заключается в принятии решений, которые будут наилучшими для клуба в долгосрочной перспективе», — цитирует журналиста Фабрицио Романо в соцсетях.

Каррик возглавил «Манчестер Юнайтед» в середине января. Сейчас клуб идет третьим в таблице АПЛ.