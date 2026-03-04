Экс-игрок ЦСКА Максим Боков высказался о предстоящем матче московской команды против «Краснодара» в Кубке России.

Максим Боков
Максим Боков globallookpress.com

«Ожидаю увидеть победу ЦСКА в этом матче.  Во‑первых, необходимо реабилитироваться за поражение от "Ахмата" в последнем матче.  Во‑вторых, армейцы всегда играют на победу, вне зависимости от соперника и того, где — дома или на выезде — проходит матч.  И это не какой‑то пафос, не какие‑то громкие слова, а так оно и есть на самом деле.

Ну, а у "Краснодара", как мы видим, очень серьезные игры.  Все время очень жесткая, неуступчивая борьба.  Думаю, что и сейчас будет такая же борьба.  Увидим в предстоящем матче интересный футбол — мужской футбол будет.  Но думаю, что в этой встрече будет 2:0 в пользу ЦСКА, не пропустят армейцы — будет сухарик», — приводит слова Бокова «Матч ТВ».

Первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» пройдет в среду в Москве.  Начало — в 20:45 мск.