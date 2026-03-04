4 марта в Бирмингеме «Астон Вилла» примет «Челси» в рамках поединка 29-го тура АПЛ, который пройдет на «Вилла Парк». Начало в 22:30 мск.

В этом туре «Астон Вилла» будет стремиться к тому, чтобы закрепиться в зоне Лиги чемпионов. Бирмингемцы с 51 пунктом в активе занимают 4-е место в таблице. В прошлом туре команда Уная Эмери неожиданно проиграла «Вулверхэмптону» (0:2), из-за чего уступила МЮ третье место.

«Челси» выпал из еврокубковой зоны. Подопечные Лиама Росеньора не побеждают уже 3 тура. В прошлый раз они проиграли 1:2 «Арсеналу» и пропустили вперед «Ливерпуль». При этом «аристократы» все могут исправить на «Вилла Парк». Победа позволит им вернуть себе 5-е место.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.97.

Котировки букмекеров: 2.70 на «Астон Виллу», 2.62 на «Челси», 3.53 на ничью.

Прогноз на матч от ИИ: будет ничья со счетом 1:1.

