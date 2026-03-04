Главный тренер «Рубина» Франк Артига назвал цели команды на весеннюю часть сезона РПЛ.

Франк Артига globallookpress.com

«Безусловно, задача на среднесрочную перспективу — придать команде новый профиль, который позволил бы приблизиться к командам топ-6. Что касается нынешнего сезона, то мы ставим задачу подняться как можно выше. Потенциально еще много очков команды могут заработать. Мы понимаем, что у нас сложный календарь. Наша задача — двигаться от игры к игре и взять три очка уже в ближайшем матче. Кроме того, мы хотим показать реакцию на прошлое поражения», — приводит слова Артиги «Спорт-Экспресс».

«Рубин» с 23 очками занимает 9-е место в РПЛ после 19-ти встреч.