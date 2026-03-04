Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался о поражении от «Крыльев Советов»(0:2) в матче Кубка России.

Ильдар Ахметзянов
Ильдар Ахметзянов globallookpress.com

«Не хватило некоторых моментов.  Признаться честно, немного не хватило качества в отдельных эпизодах у некоторых футболистов.  Мы вышли на 100% готовыми, но не всё у нас получалось, к сожалению.  Пока было 11 на 11, мы ничем не уступали.  К сожалению, когда остались вдесятером, несколько детских ошибок повлияло на исход.  Мы это принимаем, будем сильнее и умнее.  В следующий раз уже не будем допускать таких ошибок», — цитирует Ахметзянова «Матч ТВ».

«Крылья Советов» в полуфинале Пути регионов Кубка России сыграют с победителем матча «Арсенал» — «Локомотив».