Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался о поражении от «Крыльев Советов»(0:2) в матче Кубка России.

Ильдар Ахметзянов globallookpress.com

«Не хватило некоторых моментов. Признаться честно, немного не хватило качества в отдельных эпизодах у некоторых футболистов. Мы вышли на 100% готовыми, но не всё у нас получалось, к сожалению. Пока было 11 на 11, мы ничем не уступали. К сожалению, когда остались вдесятером, несколько детских ошибок повлияло на исход. Мы это принимаем, будем сильнее и умнее. В следующий раз уже не будем допускать таких ошибок», — цитирует Ахметзянова «Матч ТВ».

«Крылья Советов» в полуфинале Пути регионов Кубка России сыграют с победителем матча «Арсенал» — «Локомотив».