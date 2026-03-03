В 29-м туре АПЛ «Вулверхэмптон» примет «Ливерпуль». Матч состоится 3 марта на стадионе «Молинью».

Несмотря на победу в прошлом туре над «Астон Виллой» (2:0), «Вулверхэмптон» все равно остается последней командой турнирной таблицы. «Волки» имеют 13 очков, которые им никак не могут гарантировать прописку в элите на следующий сезон.

«Ливерпуль» с 48 баллами занимает 5-е место. «Мерсисайдцам» удалось выиграть в трех матчах подряд и обойти «Челси» на 3 пункта в борьбе за место в еврокубковой зоне. В 28-м туре коллектив Арне Слота разгромил «Вест Хэм» со счетом 5:2.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

Коэффициенты букмекеров: 7.25 на «Вулверхэмптон», 4.70 на ничью, 1.46 на «Ливерпуль».

Прогноз ИИ: «Ливерпуль» потеряет очки, сыграв вничью 1:1.

Трансляция матча

