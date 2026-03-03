Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об игре «Зенита» в последних сезонах РПЛ.

Юрий Семин globallookpress.com

«Явного доминирования "Зенита" в РПЛ уже нет второй сезон подряд. Можно сказать, что чемпионат прибавил в конкурентоспособности, подопечным Семака сложно даются победы в каждой игре.

"Краснодар" смотрится очень убедительно. Команда Мусаева набралась опыта и является полноправным претендентом на титул второй сезон подряд», — цитирует Семина «Советский спорт».

«Краснодар» лидирует с 43 очками после 19-ти туров РПЛ, «Зенит» (42) — второй.