Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об игре «Зенита» в последних сезонах РПЛ.
«Явного доминирования "Зенита" в РПЛ уже нет второй сезон подряд. Можно сказать, что чемпионат прибавил в конкурентоспособности, подопечным Семака сложно даются победы в каждой игре.
"Краснодар" смотрится очень убедительно. Команда Мусаева набралась опыта и является полноправным претендентом на титул второй сезон подряд», — цитирует Семина «Советский спорт».
«Краснодар» лидирует с 43 очками после 19-ти туров РПЛ, «Зенит» (42) — второй.