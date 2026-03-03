Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против команды России.

Том Саинтфит globallookpress.com

«Я жду этого матча. Всегда приятно поучаствовать в таких матчах, сыграть в другой стране. Это будет хороший тест для нас. Я считаю Россию хорошей сборной. Под руководством Валерия Карпина команда провела 30 матчей, из них выиграла 20, а поражений было всего два.

Считаю, что Россия — сильная команда. Она хороша и физически, и тактически. Российский чемпионат тоже сильный, футболисты хорошие. Повторюсь, это будет очень хороший тест для нашей сборной. Мы будем готовиться к этому матчу. Надеюсь, лучшие игроки будут доступны для этой встречи», — цитирует Саинтфита «Советский спорт».

Матч между Россией и Мали состоится 31 марта в Санкт-Петербурге. За четыре дня до этого, 27 марта, россияне сыграют против Никарагуа.