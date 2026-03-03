Футбольный эксперт Валерий Непомнящий высказался о поражении ЦСКА в матче 19-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:1).

Станислав Черчесов — главный тренер «Ахмата» globallookpress.com

«Насколько неожиданным стало поражение ЦСКА? Когда я посмотрел состав на игру с "Ахматом", то сильно удивился. Там было столько изменений. Причем непонятных для меня. Естественно, Мойзес и Обляков не могли играть из-за дисквалификации, но и другие позиции были неожиданными. В обороне, например, из четырех защитников три раньше не играли в таком сочетании. По какой причине Челестини выбрал такой состав, я не понимаю.

Имели ли "армейцы" право на такую осечку? Понятно, что сам по себе результат удивительный, но от Черчесова всегда можно ожидать того, что он обыграет любого соперника, когда это будет нужно. "Ахмат" ведь в этом матче рвал и метал, как все видели, а москвичи постеснялись играть так, как соперник», — цитирует Непомнящего «Евро-Футбол. Ру».

После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе. «Ахмат» — на 7-й позиции с 25-ю баллами.